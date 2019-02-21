НБУ ініціював 115 позовів до поручителів за кредитами рефінансування на суму 37 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України протягом 2014-2018 років ініціював подання 115 судових позовів з метою повернення неплатоспроможними банками заборгованості за кредитними договорами за рахунок активів майнових та фінансових поручителів. Загальна сума позовних вимог становить 37 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр НБУ.
Зокрема, щодо фінансових поручителів було ініційовано 10 судових позовів на суму вимог близько 11 млрд грн., щодо майнових поручителів — 105 судових позовів на суму 26 млрд грн.
За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 — очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання.
На розгляді судів різних інстанцій сьогодні перебуває ще 70 справ, з яких 10 — це справи зі стягнення заборгованості з фінансових поручителів, а 60 — справи про звернення стягнення на заставлене майно майнових поручителів.
Нагадаємо, в НБУ заявили, що повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе.