НБУ ініціював 115 позовів до поручителів за кредитами рефінансування на суму 37 млрд грн

Зокрема, щодо фінансових поручителів було ініційовано 10 судових позовів на суму вимог близько 11 млрд грн., щодо майнових поручителів — 105 судових позовів на суму 26 млрд грн.

За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 — очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання.

На розгляді судів різних інстанцій сьогодні перебуває ще 70 справ, з яких 10 — це справи зі стягнення заборгованості з фінансових поручителів, а 60 — справи про звернення стягнення на заставлене майно майнових поручителів.

Нагадаємо, в НБУ заявили, що повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе.