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НБУ ініціював 115 позовів до поручителів за кредитами рефінансування на суму 37 млрд грн

НБУ ініціював 115 позовів до поручителів за кредитами рефінансування на суму 37 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України протягом 2014-2018 років ініціював подання 115 судових позовів з метою повернення неплатоспроможними банками заборгованості за кредитними договорами за рахунок активів майнових та фінансових поручителів. Загальна сума позовних вимог становить 37 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр НБУ.

Зокрема, щодо фінансових поручителів було ініційовано 10 судових позовів на суму вимог близько 11 млрд грн., щодо майнових поручителів — 105 судових позовів на суму 26 млрд грн.

За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 — очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання.

На розгляді судів різних інстанцій сьогодні перебуває ще 70 справ, з яких 10 — це справи зі стягнення заборгованості з фінансових поручителів, а 60 — справи про звернення стягнення на заставлене майно майнових поручителів.

Нагадаємо, в НБУ заявили, що повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе.

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