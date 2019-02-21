Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ

“Рішення про націоналізацію ПриватБанку мало бути прийняте набагато раніше. На момент прийняття цього рішення банк був з негативним капіталом і, фактично, без ліквідності. Тобто, це був неплатоспроможний банк. Зворотні відліки неможливі. Його можна було або ліквідувати, але тоді ми б обрушили всю фінансову систему країни, або ж прийняти рішення про націоналізацію. Рішення про входження держави в капітал виявилося найбільш правильним і справедливим”, — пояснила Рожкова.

Вона додала, що на банк заробив 11,7 млрд грн прибутку, незважаючи на те, що більша частина його активів — проблемні кредити, за якими йдуть суди. Також банк наростив портфель депозитів фізичних осіб, незважаючи на зниження ставки за депозитами.

“Сьогодні тільки один комісійний дохід банку покриває його операційні витрати”, — заявила Рожкова.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року відбулася націоналізація Приватбанку. Фінансову установу було переведено у стовідсоткову власність держави.

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