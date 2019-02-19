ПриватБанк повідомив про зміни у складі Правління
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У ПриватБанку відбулись зміни у складі правління. Про це повідомили УНН у прес-службі ПриватБанку.
Вчора, 18 лютого, Наглядова Рада прийняла відставку Олександра Дрелінга, члена Правління ПриватБанку з питань інформаційних технологій.
Пан Дрелінг приєднався до команди ПриватБанку в 2016му році в період націоналізації, коли першочерговим завданням було стабілізувати IT-системи банку і забезпечити безперервність діяльності найбільшої фінансової установи країни.
Новим членом Правління ПриватБанку з питань інформаційних технологій стане Андрій Гриценюк.
Як повідомляв УНН, міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг ПриватБанку по депозитах.