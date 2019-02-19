ПриватБанк сообщил об изменениях в составе Правления

Вчера, 18 февраля, Наблюдательный Совет принял отставку Александра Дрелинга, члена Правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий.

Господин Дрелинг присоединился к команде ПриватБанка в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны.

Новым членом Правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий станет Андрей Гриценюк.

Как сообщал УНН, международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг ПриватБанка по депозитам.