Возвращение ПриватБанка к прежним владельцам невозможно - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Обратный отсчет в вопросе возвращения ПриватБанка бывшим владельцам невозможен. Об этом в интервью изданию НВ.Бизнес рассказала первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова, сообщает УНН.
"Решение о национализации ПриватБанка должно было быть принято гораздо раньше. На момент принятия этого решения банк был с отрицательным капиталом и фактически без ликвидности. То есть, это был неплатежеспособный банк. Обратные отсчеты невозможны. Его можно было либо ликвидировать, но мы бы обрушили всю финансовую систему страны, или же принять решение о национализации. Решение о вхождении государства в капитал оказалось наиболее правильным и справедливым", - пояснила Рожкова.
Она добавила, что на банк заработал 11,7 млрд грн прибыли, несмотря на то, что большая часть его активов - проблемные кредиты, по которым идут суды. Также банк нарастил портфель депозитов физических лиц, несмотря на снижение ставки по депозитам.
"Сегодня только один комиссионный доход банка покрывает его операционные расходы", - заявила Рожкова.
Напомним, в конце 2016 состоялась национализация Приватбанка. Финансовое учреждение было переведено в стопроцентную собственность государства.
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