НБУ инициировал 115 исков к поручителям по кредитам рефинансирования на сумму 37 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины в течение 2014-2018 годов инициировал представление 115 судебных исков с целью возвращения неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей. Общая сумма исковых требований составляет 37 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НБУ.
В частности, касательно финансовых поручителей было инициировано 10 судебных исков на сумму требований около 11 млрд грн., касательно имущественных поручителей — 105 судебных исков на сумму 26 млрд грн.
45 делами являются принятые судебные решения, из которых в 26 делах решение вступившие в законную силу и они направлены на исполнение, а за 19 — ожидается завершение сроков на их обжалование должниками для дальнейшего предъявления к исполнению.
На рассмотрении судов различных инстанций сегодня находится еще 70 дел, из которых 10 — это дела по взысканию задолженности по финансовым поручителям, а 60 — дела об обращении взыскания на заложенное имущество имущественных поручителей.
Напомним, в НБУ заявили, что возвращение ПриватБанка к прежним владельцам невозможно.