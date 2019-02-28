За прошлый год госбанки сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В 2018 году банки государственного сектора сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 21 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В сообщении отмечается, что по итогам 2018 года доля неработающих кредитов в банках государственного сектора уменьшилась до 67,9%.
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"... банки государственного сектора сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 21 млрд грн", - говорится в сообщении.
В Минфине добавили, что 80% процедуры реструктуризации проведено в соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации".
Напомним, НБУ инициировал 115 исков к поручителям по кредитам рефинансирования на сумму 37 млрд грн.