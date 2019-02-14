Банки у січні скоротили борги з рефінансування перед НБУ на 7,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Заборгованість українських банків за виділеними Національним банком України кредитами рефінансування за січень 2019 року сягнула 57 млрд 104 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Заборгованість банків з рефінансування перед НБУ зменшилася за місяць на 7,3%.
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Нагадаємо, заборгованість українських банків за виділеними НБУ кредитами рефінансування за 2018 рік зменшилася на 10,3% - до 61 млрд 599 млн грн.
Також нагадаємо, НБУ торік отримав від банків-банкрутів 2,6 млрд грн.