Гонтарева назвала олігархів, які винні НБУ гроші за рефінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Власники українських банків за програмою рефінансування винні Національному банку України 45,2 млрд непогашених кредитів за останні три роки. Про це під час виступу в парламенті заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“За три роки ні копійки вони не погасили — 45,2 млрд непогашених кредитів за останні три роки. Безумовний лідер — Олег Бахматюк, за кредитами своїх двох банків — 10,2 млрд грн, „Банк Надра“, Дмитро Фірташ — винен НБУ за його кредитами 9,8 млрд грн, Микола Лагун, винен за кредитами „Дельта Банку“ 8 млрд грн, Костянтин Жеваго та його банк „Фінанси і кредит“ винен НБУ 6,3 млрд грн, Леонід Клімов, який є нардепом і входить до Комітету ВР з питань фінансової політики, - 3,4 млрд грн та всі інші - це 7,5 млрд грн. Наголошую, що банкрутство банку не означає, що горе-власники повністю вільні від боргів своїх банків. Державні гроші треба віддавати”, — підкреслила В.Гонтарева.
Вона додала, що НБУ скерував до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами цих банків і ініційовано 44 позови.
Як повідомляв УНН, В.Гонтарева розповіла про свої здобутки на посаді голови НБУ.