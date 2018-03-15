Гонтарева назвала олигархов, которые должны НБУ деньги за рефинансирование

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Владельцы украинских банков по программе рефинансирования должны Национальному банку Украины 45,2 млрд непогашенных кредитов за последние три года. Об этом во время выступления в парламенте заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.

"За три года ни копейки они не погасили - 45,2 млрд непогашенных кредитов за последние три года. Безусловный лидер - Олег Бахматюк, по кредитам своих двух банков - 10,2 млрд грн, "Банк Надра" Дмитрий Фирташ - должен НБУ по его кредитам 9,8 млрд грн, Николай Лагун, должен по кредитам "Дельта Банка" 8 млрд грн, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид Климов, который является нардепом и входит в Комитет ВР по вопросам финансовой политики, - 3,4 млрд грн и все остальные - это 7,5 млрд грн. Подчеркиваю, что банкротство банка не означает, что горе-владельцы полностью свободны от долгов своих банков. Государственные деньги надо отдавать", - подчеркнула В.Гонтарева.

Она добавила, что НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков и инициировано 44 исков.

Как сообщал УНН, В.Гонтарева рассказала о своих достижениях на посту главы НБУ.

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