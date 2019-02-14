Банки в январе сократили долги по рефинансированию перед НБУ на 7,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Задолженность украинских банков по выделенным Национальным банком Украины кредитам рефинансирования в январе 2019 года достигла 57 млрд 104 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ уменьшилась за месяц на 7,3%.
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Напомним, задолженность украинских банков по выделенным НБУ кредитам рефинансирования за 2018 год уменьшилась на 10,3% - до 61 млрд 599 млн грн.
Также напомним, НБУ в прошлом году получил от банков-банкротов 2,6 млрд грн.