Рада підтримала закон про введення авторизованого економічного оператора на митниці

Проект Закону 7473 про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачає поступове наближення до митного законодавства ЄС, одним із етапів цього є запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС. Такий оператор буде користуватися спрощеною процедурою при проходженні митного контролю.

Крім цього, значна частина положень законопроекту стосується зміни існуючих на сьогодні процедур декларування товарів. Зокрема, законопроект передбачає запровадження короткої ввізної декларації, яка застосовується в ЄС.

Втім частина народних депутатів наголосила на тому, що закон може створити “діри”, які тільки будуть сприяти збільшенню контрабандних потоків через таких операторів із особливими умовами декларування товарів.

Нагадаємо, торік надходження від митних платежів зросли на понад 53 млрд грн у порівнянні з попереднім 2017 роком.



З початку старту боротьби з контрабандою надходження митних платежів зросли на 23%.



