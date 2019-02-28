Рада поддержала закон о введении авторизованного экономического оператора на таможне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект 7473 об изменениях в Таможенный кодекс, который в частности предусматривает введение авторизованного экономического оператора на таможне, в первом чтении. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона 7473 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, предусматривает постепенное приближения к таможенного законодательства ЕС, одним из этапов этого является введение в Украине института уполномоченного экономического оператора, аналогичного тому, который функционирует в ЕС. Такой оператор будет пользоваться упрощенной процедурой при прихождении таможенного контроля.
Кроме этого, значительная часть положений законопроекта касается изменения существующих сегодня процедур декларирования товаров. В частности, законопроект предусматривает введение короткой ввозной декларации, применяемой в ЕС.
Впрочем часть народных депутатов отметила, что закон может создать "дыры", которые только будут способствовать увеличению контрабандных потоков из-за таких операторов с особыми условиями декларирования товаров.
Напомним, в прошлом году поступления от таможенных платежей выросли более чем на 53 млрд грн по сравнению с предыдущим 2017 годом.
С начала старта борьбы с контрабандой поступления таможенных платежей выросли на 23%.