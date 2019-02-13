Торік надходження від митниці зросли на 53 млрд грн

"Нам вдалось мобілізувати порівняно з 2017 роком плюс 53,2 млрд грн в бюджет від надходжень від митниці", - зазначив прем’єр.

За його словами, надходження платежів від митниці будуть зростати і в подальшому – в ході боротьби правоохоронних органів із "чорними і сірими" схемами.

Нагадаємо, за вісім місяців 2018 року до місцевих бюджетів надійшло на 22% більше податків та митних платежів.