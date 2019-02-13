Торік надходження від митниці зросли на 53 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Торік надходження від митних платежів зросли на понад 53 млрд грн у порівнянні з попереднім 2017 роком. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Нам вдалось мобілізувати порівняно з 2017 роком плюс 53,2 млрд грн в бюджет від надходжень від митниці", - зазначив прем’єр.
За його словами, надходження платежів від митниці будуть зростати і в подальшому – в ході боротьби правоохоронних органів із "чорними і сірими" схемами.
Нагадаємо, за вісім місяців 2018 року до місцевих бюджетів надійшло на 22% більше податків та митних платежів.