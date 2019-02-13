В прошлом году поступления от таможни выросли на 53 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В прошлом году поступления от таможенных платежей выросли более чем 53 млрд грн по сравнению с предыдущим 2017 годом. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Нам удалось мобилизовать по сравнению с 2017 годом плюс 53,2 млн грн в бюджет от поступлений от таможни", - отметил премьер.
По его словам, поступления платежей от таможни будут расти и в дальнейшем - в ходе борьбы правоохранительных органов с "черными и серыми" схемами.
Напомним, за восемь месяцев 2018 года к местным бюджетам поступило на 22% больше налогов и таможенных платежей.