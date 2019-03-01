Ревизоров выполнения программы макрофина из ЕС ожидают 13-15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина по результатам встречи министра финансов Оксаны Маркаровой с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН.
"Следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта 2019 года", - сообщили в Минфине.
Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что на сегодня украинское правительство выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления ЕС 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи Украине.
Ранее в ЕС сообщили, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро уже весной 2019 года.
11 декабря 2018 года ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.
В сентябре 2018-го Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро. Президент Петр Порошенко дал "добро" на получение 1 млрд евро помощи от ЕС в ноябре прошлого года.