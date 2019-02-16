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МВФ: Україна має продовжувати глибокі структурні реформи

МВФ: Україна має продовжувати глибокі структурні реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи, передає УНН. 

"....Я наголошую на необхідності України забезпечити досягнення, досягнуті у відновленні макроекономічної стабільності, і продовжити глибокі структурні реформи, необхідні для досягнення більш міцного економічного зростання і сталого життя людей", - сказала вона. 

Як повідомляв УНН, у Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна має зосередитись на проведенні земельної реформи та приватизації, оскільки це досить перспективні сектори з точки зору притоку інвестицій.

Як повідомляв УНН, метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Нагадаємо, в кінці січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, а також наголосила на необхідності прискорити реформи в країні.

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