МВФ: Украина должна продолжать глубокие структурные реформы

".... Я подчеркиваю необходимость Украины обеспечить достижение, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности и продолжить глубокие структурные реформы, необходимые для достижения более прочного экономического роста и устойчивого жизни людей", - сказала она.



Как сообщал УНН, в Международном валютном фонде считают, что Украина должна сосредоточиться на проведении земельной реформы и приватизации, поскольку это достаточно перспективные сектора с точки зрения притока инвестиций.



Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.

Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.