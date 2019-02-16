МВФ: Украина должна продолжать глубокие структурные реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы, передает УНН.
".... Я подчеркиваю необходимость Украины обеспечить достижение, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности и продолжить глубокие структурные реформы, необходимые для достижения более прочного экономического роста и устойчивого жизни людей", - сказала она.
Как сообщал УНН, в Международном валютном фонде считают, что Украина должна сосредоточиться на проведении земельной реформы и приватизации, поскольку это достаточно перспективные сектора с точки зрения притока инвестиций.
Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.
Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.