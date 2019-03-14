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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году Украина ожидает от МВФ 2,5 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В текущем году Украина ожидает от Международного валютного фонда два транша на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В этом году Украина ожидает от МВФ 2,5 млрд долларов

"По программе Stand-by мы ожидаем в этом году два транша - в мае и ноябре - равными долями. Общая сумма около 2,5 млрд долларов США", - рассказал Смелый.

Как сообщал УНН, НБУ не видит оснований для отмены транша от МВФ из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда прибыла в Киев 5 марта и пробыла в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.

В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.

Напомним, визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта.

Украинские Национальные Новости

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