В этом году Украина ожидает от МВФ 2,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В текущем году Украина ожидает от Международного валютного фонда два транша на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По программе Stand-by мы ожидаем в этом году два транша - в мае и ноябре - равными долями. Общая сумма около 2,5 млрд долларов США", - рассказал Смелый.
Как сообщал УНН, НБУ не видит оснований для отмены транша от МВФ из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда прибыла в Киев 5 марта и пробыла в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.
В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.
Напомним, визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта.