НБУ не вбачає підстав для скасування траншу від МВФ через скасування статті про незаконне збагачення

Він нагадав, що в Україні днями працювала технічна місія МВФ, яка не робить фінальних висновків.



"Місія закінчила роботу. Ми задоволені її візитом. (…) Дійсно питання рішення Конституційного суду обговорювалося. Як воно може вплинути на подальше… Але якихось рішень на сьогодні прийнято не було. Ми продовжуємо працювати у звичайному режимі і не вбачаємо в цьому якихось ризиків для продовження співпраці з МВФ та отримання чергових траншів, які заплановані (черговий) у травні, а наступний у листопаді", - сказав Смолій.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинги кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.

Майже 30 народних депутатів майже з усіх фракцій мали стати фігурантами кримінальних справ щодо незаконного збагачення, але тепер це неможливо через скасування цієї статті Конституційним судом.