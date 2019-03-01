Холодницький: через рішення КСУ щодо статті про незаконне збагачення уникнуть суду майже 30 депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Майже 30 народних депутатів майже з усіх фракцій мали стати фігурантами кримінальних справ щодо незаконного збагачення, але тепер це неможливо через скасування цієї статті Конституційним судом. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
За його словами, за роки роботи НАБУ і САП було порушено 106 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого за незаконне збагачення. 37 проваджень було закрито, чотири – направлено до суду, а 65 досі розслідуються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: САП може перекваліфікувати провадження щодо трьох високопосадовців на недостовірне декларування
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені журналістами щодо розкрадань в оборонному комплексі України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано текст президентського варіанту статті про незаконне збагачення
Нагадаємо, в заяві Transparency International Ukraine, підписантами якої стали 11 громадських організацій, йдеться про те що, неконституційність "незаконного збагачення" означатиме амністію для всіх посадовців, адже усі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні статки, і практично нівелює всю антикорупційну реформу в Україні.