Опубліковано текст президентського варіанту статті про незаконне збагачення

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. З’явився текст змін до Кримінального кодексу України, яким Президент України Петро Порошенко пропонує повернути до законодавства статтю про покарання за незаконне збагачення, повідомляє УНН.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 368-5, за якою визнається кримінально караним набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі (перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі. Такі діяння каратимуться позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Також передбачається більш сувора відповідальність, якщо такі діяння вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище (каратимуться позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна), а також службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна).

У пояснювальній записці, до законопроекту йдеться, що за такого підходу обов'язок доведення відсутності законних підстав для набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів покладатиметься на органи досудового розслідування, що ґрунтуватиметься на конституційних приписах, які гарантують презумпцію невинуватості особи і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (статті 62, 63 Конституції України). Включення такої ознаки незаконного збагачення, як відсутність законних підстав для набуття активів у власність ґрунтується на положеннях Закону України "Про запобігання корупції", за яким критерієм визначення вигоди неправомірною, що становить корупцію, є саме відсутність законних підстав для одержання тих чи інших вигод.

Цей злочин належатиме до корупційних злочинів, а його розслідування здійснюватиметься Національним антикорупційним бюро України.

Крім того, оскільки за незаконне збагачення передбачається застосовувати таке додаткове покарання, як конфіскація майна, пропонується узгодити нову статтю 368-5 із статтею 59 Кримінального кодексу України, яка визначає засади застосування конфіскації майна, передбачивши, що конфіскація майна може застосовуватися за вчинення незаконного збагачення, незалежно від його тяжкості, а не лише у випадках, коли такий злочин є тяжким чи особливо тяжким.
Законопроектом також передбачено низку інших змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України для забезпечення комплексного та несуперечливого регулювання зазначеного питання.

26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною та такою, що порушує принцип презумпції невинуватості. 

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