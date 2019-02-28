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Опубликован текст президентского варианта статьи о незаконном обогащении

Опубликован текст президентского варианта статьи о незаконном обогащении

Киев  •  УНН

 • 12634 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Появился текст изменений в Уголовный кодекс Украины, которым Президент Украины Петр Порошенко предлагает вернуть в законодательство статью о наказании за незаконное обогащение, сообщает УНН.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 368-5, согласно которой признается уголовно наказуемым приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере (превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан) без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов любой другому лицу. Такие действия будут караться лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Также предполагается более строгая ответственность, если такие деяния совершены должностным лицом, занимающим ответственное положение (наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества), а также должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией май а).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при таком подходе обязанность доказывания отсутствия законных оснований для получения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов полагаться на органы досудебного расследования, основываться на конституционных предписаниях, которые гарантируют презумпцию невиновности лица и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (статьи 62, 63 Контитуции Украины). Включение такого признака незаконного обогащения, как отсутствие законных оснований для приобретения активов в собственность основывается на положениях Закона Украины "О предотвращении коррупции", согласно которому критерием определения выгоды неправомерным, что составляет коррупцию, является именно отсутствие законных оснований для получения тех или иных выгод.

Это преступление принадлежать к коррупционным преступлениям, а его расследование будет осуществляться Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Кроме того, поскольку за незаконное обогащение предполагается применять такое дополнительное наказание, как конфискация имущества, предлагается согласовать новую статью 368-5 статье 59 Уголовного кодекса Украины, которая определяет основы применения конфискации имущества, предусмотрев, что конфискация имущества может применяться за совершение незаконного обогащения, независимо от его тяжести, а не только в случаях, когда такое преступление является тяжким или особо тяжким.

Законопроектом также предусмотрен ряд других изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины для обеспечения комплексного и непротиворечивого регулирования данного вопроса.

26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной и нарушающей принцип презумпции невиновности.

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