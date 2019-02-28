У Раді з'явився обіцяний Порошенком законопроект про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Верховній Раді зареєстрували обіцяний Президентом Петром Порошенком проект закону про незаконне збагачення. Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Як зазначено на сайті українського парламенту, президентський проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення сьогодні одержаний парламентом і переданий на розгляд керівництву ВРУ.
Нагадаємо, 28 лютого Президент Петро Порошенко підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і доручив зареєструвати документ у Верховній Раді як невідкладний.
Це сталося після того, як 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.
Тим часом у ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.
Додамо, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.