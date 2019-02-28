Порошенко підписав новий законопроект про незаконне збагачення

"Підписав та даю доручення зареєструвати Президентський законопроект про передбачення покарання для чиновників за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження Суду. Надаю законопроекту статусу невідкладного", - повідомив він.



Нагадаємо, 26 лютого Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.



Пізніше, КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.



Крім того, в ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.



Раніше, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.