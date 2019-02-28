Порошенко подписал новый законопроект о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный. Об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком, передает УНН.
"Подписал и даю поручение зарегистрировать Президентский законопроект о предсказании наказание для чиновников за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Суда. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - сообщил он.
Напомним, 26 февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Позже, КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.
Кроме того, в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.
Ранее, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами относительно незаконного обогащения.