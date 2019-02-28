Порошенко подписал новый законопроект о незаконном обогащении

"Подписал и даю поручение зарегистрировать Президентский законопроект о предсказании наказание для чиновников за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Суда. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - сообщил он.



Напомним, 26 февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.



Позже, КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.



Кроме того, в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.



Ранее, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами относительно незаконного обогащения.