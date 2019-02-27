У НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення

"Наразі детективи НАБУ розслідують факти незаконного збагачення на загальну суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень. Серед осіб, походження статків яких викликає питання на предмет законності джерел походження, - чимало суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх та чинних керівників органів державної влади. Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді. Йдеться про голову Державної аудиторської служби (обвинувачується у незаконному збагаченні на майже 10 млн грн), військового прокурора сил АТО (майже 3 млн грн незаконного збагачення), судді з Луганщини (понад 13 млн грн), міністра інфраструктури (понад 4 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

У Бюро додали, що поновити розслідування стосовно фігурантів всіх 65 кримінальних проваджень, а також підозрюваних та обвинувачених за вже викритими фактами незаконного збагачення у разі повернення відповідної статті до ККУ буде неможливим, тому що закон не має зворотної сили.

"Тому набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його походження", - зазначили у Бюро.

На думку НАБУ, скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення "відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень". Бюро назвало таке рішення КСУ "є політично вмотивованим і протирічить зобов’язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом".

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

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Про скасування статті про незаконне збагачення проголосували 14 з 18 членів Конституційного суду.