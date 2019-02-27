В НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами по незаконному обогащению
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения, будут закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти. Решение КС означает, что все уголовные производства в части, которая касается незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи из Луганской области (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - говорится в сообщении.
В Бюро добавили, что возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения в случае возврата соответствующей статьи в УК будет невозможно, потому что закон не имеет обратной силы.
"Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения", - отметили в Бюро.
По мнению НАБУ, отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении "открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений". Бюро назвал такое решение КСУ "политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом".
Напомним, 26 февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
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Об отмене статьи о незаконном обогащении проголосовали 14 из 18 членов Конституционного суда.