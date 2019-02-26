Конституційний Суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення

"Так, таке рішення було прийняте", - сказав співрозмовник, відповідаючи на питання чи скачував КСУ статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.



Таким чином, суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, до КСУ надійшло звернення ВР щодо закону про перейменування Дніпропетровської області.



Раніше УНН повідомляв, що до КСУ звернулися щодо закону про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ.



Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло подання від 47 народних депутатів стосовно відповідності Конституції постанови Верховної Ради "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної Церкви в Україні".