До КСУ звернулися щодо закону про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України, які просять визнати неконституційним закон про перехід релігійних громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КСУ.

"8 лютого до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)" від 17 січня 2019 року №2673–VІІІ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи". Він передбачає механізми, які встановлюватимуть, у який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість чинним в Україні та за її межами релігійним центрам.

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