В КСУ обратились относительно закона о переходе приходов УПЦ МП в ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины, которые просят признать неконституционным закон о переходе религиозных общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"8 февраля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" от 17 января 2019 года №2673-VІІІ", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 января вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Он предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.