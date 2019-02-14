До КСУ надійшло звернення ВР щодо закону про перейменування Дніпропетровської області

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності закону про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області у Січославську. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.

"14 лютого до Конституційного Суду України надійшло конституційне звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала законопроект про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області у Січославську 9310-І. Рішення підтримали 240 народних депутатів.

Водночас, українці закликали Президента України скасувати законопроект про перейменування області.

Українські Національні Новини

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