Рада підтримала закон щодо перейменування Дніпропетровської області

Народні депутати проголосували за включення до порядку денного Ради законопроекту щодо внесення змін в Конституцію і направлення законопроекту на розгляд КСУ про перейменування Дніпропетровської області у Січославську.



Як зазначили автори документу, назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878 – 1958) – партійного, більшовицького та радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932 – 33 років та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні, а отже, належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої на всій території України заборонено.

Нагадаємо, наприкінці січня у Верховній Раді України зареєстровані дві постанови, якими парламенту пропонують внести до порядку денного та направити на розгляд до Конституційного суду законопроекти №9310 та №9310-1 щодо перейменування Дніпропетровської області.