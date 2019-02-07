Рада поддержала закон о переименовании Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Парламентарии поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичославську 9310-I. Решение поддержали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня Рады законопроекта о внесении изменений в Конституцию и направления законопроекта на рассмотрение КСУ о переименовании Днепропетровской области в Сичославську.
Как отметили авторы документа, название Днепропетровской области содержит упоминание о Григорие Петровского (1878 - 1958) - партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932 - 33 годов и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине, а следовательно, принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.
Напомним, в конце января в Верховной Раде Украины зарегистрированы два постановления, которыми парламента предлагают внести в повестку дня и направить на рассмотрение в Конституционный суд законопроекты №9310 и №9310-1 о переименовании Днепропетровской области.