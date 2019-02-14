В КСУ поступило обращение ВР по закону о переименовании Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии закона о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичославськую. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"14 февраля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег. № 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 февраля Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичославську 9310-I. Решение поддержали 240 народных депутатов.
В то же время, украинцы призвали Президента Украины отменить законопроект о переименовании области.