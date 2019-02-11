Січеславська область: українці закликали Порошенка відмінити перейменування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці закликали Президента України відмінити законопроект про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. Відповідна петиція за номером 22/050359-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка, передає УНН.
“Ми не згодні з рішенням Верховної Ради стосовно переіменування Дніпропетровської області в Січеславську”, — зазначають автори.
Вони вимагають, по-перше, відмінити законопроект по переіменуванню Дніпропетровської області в Січеславську, по-друге — ухвалити нову назву області як Дніпровська.
Як повідомляв УНН, 7 лютого парламентарі підтримали законопроект про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області у Січеславську 9310-І. Рішення підтримали 240 народних депутатів.