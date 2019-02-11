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Січеславська область: українці закликали Порошенка відмінити перейменування

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці закликали Президента України відмінити законопроект про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. Відповідна петиція за номером 22/050359-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка, передає УНН.

“Ми не згодні з рішенням Верховної Ради стосовно переіменування Дніпропетровської області в Січеславську”, — зазначають автори.

Вони вимагають, по-перше, відмінити законопроект по переіменуванню Дніпропетровської області в Січеславську, по-друге — ухвалити нову назву області як Дніпровська.

Як повідомляв УНН, 7 лютого парламентарі підтримали законопроект про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області у Січеславську 9310-І. Рішення підтримали 240 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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