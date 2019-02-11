Сичеславская область: украинцы призвали Порошенко отменить переименование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинцы призвали Президента Украины отменить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Соответствующая петицияпод номером 22/050359-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Мы не согласны с решением Верховной Рады относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую", - отмечают авторы.
Они требуют, во-первых, отменить законопроект по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую, во-вторых - принять новое название области как Днепровская.
Как сообщал УНН, 7 февраля парламентарии поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую 9310-I. Решение поддержали 240 народных депутатов.