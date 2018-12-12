Низка депутатів просить КСУ визнати неконституційним рішення ВР про Томос
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. До Конституційного суду України надійшло подання від 47 народних депутатів стосовно відповідності Конституції постанови Верховної Ради «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної Церкви в Україні». Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
У прес-службі повідомили, що надійшло конституційне подання від 47 народних депутатів.
У поданні нардепи зазначають, що постанова парламенту, якою було підтримано звернення Президента про надання Томосу, “не відповідає Конституції України (є неконституційною), адже порушує конституційні приписи та права громадян”.
На думку депутатів, які підписалися у поданні, підтримка Верховною Радою такого звернення про отримання Томосу “нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує права та свободи громадян, зокрема конституційне право на свободу світогляду і віросповідання та є прямим втручанням держави у церковні справи”.
Нагадаємо, 19 квітня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії православній церкві України.
Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.