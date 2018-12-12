Ряд депутатов просят КСУ признать неконституционным решение ВР о Томосе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады “О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
В пресс-службе сообщили, что поступило конституционное представление от 47 народных депутатов.
В представлении нардепы отмечают, что постановление парламента, которым было поддержано обращение Президента о предоставлении Томоса, “не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), ведь нарушает конституционные предписания и права граждан”.
По мнению депутатов, подписавшихся в представлении, поддержка Верховной Радой такого обращения о получении Томоса “нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела”.
Напомним, 19 апреля 2018 года Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко у Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.
Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.