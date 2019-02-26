Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении

"Да, такое решение было принято", - сказал собеседник, отвечая на вопрос скачивал КСУ статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.



Таким образом, суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, в КСУ поступило обращение ВР по закону о переименовании Днепропетровской области.



Ранее УНН сообщал, что в КСУ обратились по закону о переходе приходов УПЦ МП к ПЦУ.



Напомним, в Конституционный суд Украины поступило представление от 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной Церкви в Украине".