Про скасування статті про незаконне збагачення проголосували 14 з 18 членів Конституційного суду - нардеп

"Чи не проголосували, а точніше проголосували "проти" четверо суддів Конституційного суду - Ігор Сліденко, Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий. Останній до останнього не знав як голосувати, через що стався скандал. Думаю, тепер всередині їх звинуватять в піарі та стануть називати "недоговороздатними, "конфліктними", "незрілими" або, чого ще гірше, "антикорупціонер", - написав нардеп.

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Він додав, що рішення було прийнято на закритій частині пленарного засідання суду за поданням 59 народних депутатів, 24 з яких раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

"Серед тих, хто звернувся до КС з вимогою скасувати норму про незаконне збагачення найбільше членів Народного фронту (23 депутата), крім цього документ підписали по 11 депутатів БПП і групи Відродження, 10 депутатів з Оппоблока, 3 - від Волі народу і один депутат Радикальної партії", - додав він.

Повний список народних депутатів, які вимагали скасування покарання за незаконне збагачення - нижче:

1. Руслан Сольвар, БПП

2. Андрій Шінковіч, БПП

3. Олександр Кірш, Народний фронт

4. Геннадій Чекіта, БПП

5. Дмитро Святаш, Відродження

6. Геннадій Бобов, Відродження

7. Артем Іллюк, Відродження

8. Василь Гуляєв, Відродження

9. Олег Кулініч, Відродження

10. Федір Розкішшю, БПП

11. Павло Пинзеник, Народний фронт

12. Ярослав Едаков, Народний фронт

13. Дмитро Стеценко, Народний фронт

14. Костянтин Павлов, Оппоблок

15. Дмитро Колесников, Оппоблок

16. Андрій Гальченко, Оппоблок

17. Іван Мирний, Оппоблок

18. Євген Балицький, Оппоблок

19. Сергій Сажко, Оппоблок

20. Максим Поляков, Народний фронт

21. Наталія Королевська, Оппоблок

22. Тетяна Бахтєєва, Оппоблок

23. Віктор Бондар, Відродження

24. Василь Німченко, Оппоблок

25. Ігор Шурма, Оппоблок

26. Станіслав Березкін, Воля народу

27. Антон Кіссе, Відродження

28. Валерій Лунченко, Народний фронт

29. Ігор Бріченко, Народний фронт

30. Тарас Кремінь, Народний фронт

31. Федір Бендюженко, Народний фронт

32. Олександр Горбунов, Народний фронт

33. Микола Княжицький, Народний фронт

34. Владислав Данілін, Народний фронт

35. Олег Кришін, Народний фронт

36. Борис Козир, БПП

37. Дмитро Андрієвський, БПП

38. Олена Масоріна, Народний фронт

39. Віталій Корчик, Народний фронт

40. Євген Дейд, Народний фронт

41. Володимир Шкварилюк, Народний фронт

42. Анатолій Дирів, Народний фронт

43. Сергій Фаермарк, Народний фронт

44. Роман Заставний, Народний фронт

45. Юрій Вознюк, Народний фронт

46. Дмитро Лубинець, БПП

47. Вадим Підберезняк, Народний фронт

48. Віктор Развадовський, Відродження

49. Юрій Шаповалов, Відродження

50. Валерій Писаренко, Відродження

51. Сергій Мельничук, Радикальна партія

52. Олена Бойко, Народний фронт

53. Сергій Мартиняк, Воля народу

54. Геннадій Ткачук, БПП

55. Артур Палатний, БПП

56. Валерій Іщенко, БПП

57. Олег Великін, БПП

58. Андрій Шипко, Відродження

59. Ігор Молоток, Воля народу

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.