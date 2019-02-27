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Об отмене статьи про незаконное обогащение проголосовали 14 из 18 членов Конституционного суда — нардеп

Об отмене статьи про незаконное обогащение проголосовали 14 из 18 членов Конституционного суда — нардеп

Киев  •  УНН

 • 12181 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. За вчерашне решение Конституционного суда об отмене статьи уголовного кодекса про незаконное обогащение проголосовали 14 из 18 членов Конституционного суда. Нардеп Мустафа Найем опубликовал список голосовавших “против” в своей Telegram-канале, передает УНН.

“Не проголосовали, а точнее проголосовали “против” четверо судей Конституционного суда — Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый. Последний до последнего не знал как голосовать, из-за чего случился скандал. Думаю, теперь внутри их обвинят в пиаре и станут называть “недоговороспособными”, “конфликтными”, “незрелыми” или, чего еще хуже, “антикоррупционерами”, — написал нардеп.

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Он добавил, что решение было принято на закрытой части пленарного заседания суда по представлению 59 народных депутатов, 24 из которых ранее голосовали “за” внесение статьи 368-2 УК в нынешней редакции.

“Среди тех, кто обратился в КС с требованием отменить норму про незаконное обогащение больше всего членов Народного фронта (23 депутата), помимо этого документ подписали по 11 депутатов БПП и группы Відродження, 10 депутатов из Оппоблока, 3 — от Воли народа и один депутат Радикальной партии”, — добавил он.

Полный список народных депутатов, требовавших отмены наказания за незаконное обогащение — ниже:

1. Руслан Сольвар, БПП
2. Андрей Шинкович, БПП
3. Александр Кирш, Народный фронт
4. Геннадий Чекита, БПП
5. Дмитрий Святаш, Відродження
6. Геннадий Бобов, Відродження
7. Артем Ильюк, Відродження
8. Василий Гуляев, Відродження
9. Олег Кулинич, Відродження
10. Федор Негой, БПП
11. Павел Пинзеник, Народный фронт
12. Ярослав Едаков, Народный фронт
13. Дмитрий Стеценко, Народный фронт
14. Константин Павлов, Оппоблок
15. Дмитрий Колесников, Оппоблок
16. Андрей Гальченко, Оппоблок
17. Иван Мирный, Оппоблок
18. Евгений Балицкий, Оппоблок
19. Сергей Сажко, Оппоблок
20. Максим Поляков, Народный фронт
21. Наталья Королевская, Оппоблок
22. Татьяна Бахтеева, Оппоблок
23. Виктор Бондарь, Відродження
24. Василий Нимченко, Оппоблок
25. Игорь Шурма, Оппоблок
26. Станислав Березкин, Воля народа
27. Антон Киссе, Відродження
28. Валерий Лунченко, Народный фронт
29. Игорь Бриченко, Народный фронт
30. Тарас Креминь, Народный фронт
31. Федор Бендюженко, Народный фронт
32. Александр Горбунов, Народный фронт
33. Николай Княжицкий, Народный фронт
34. Владислав Данилин, Народный фронт
35. Олег Крышин, Народный фронт
36. Борис Козырь, БПП
37. Дмитрий Андриевский, БПП
38. Елена Масорина, Народный фронт
39. Виталий Корчик, Народный фронт
40. Евгений Дейдей, Народный фронт
41. Владимир Шкварилюк, Народный фронт
42. Анатолий Дырив, Народный фронт
43. Сергей Фаермарк, Народный фронт
44. Роман Заставный, Народный фронт
45. Юрий Вознюк, Народный фронт
46. Дмитрий Лубинец, БПП
47. Вадим Пидберезняк, Народный фронт
48. Виктор Развадовский, Відродження
49. Юрий Шаповалов, Відродження
50. Валерий Писаренко, Відродження
51. Сергей Мельничук, Радикальная партия
52. Елена Бойко, Народный фронт
53. Сергей Мартыняк, Воля народа
54. Геннадий Ткачук, БПП
55. Артур Палатный, БПП
56. Валерий Ищенко, БПП
57. Олег Великин, БПП
58. Андрей Шипко, Відродження
59. Игорь Молоток, Воля народа

Напомним, вчера, 26 февраля, Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

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