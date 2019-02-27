Порошенко обещает безотлагательно внести в Раду новый законопроект статье о незаконном обогащении

"Президент безотлагательно внесет законопроект, где будут учтены замечания КСУ, и статья будет возвращена уже без несоответствия украинскому законодательству, а в соответствии украинской Конституции. Как только специалисты напишут этот законопроект, он будет немедленно подан", - подчеркнула представитель Президента.

Народный депутат подчеркнул, что проект будет внесен в Верховную Раду, как только его напишут специалисты.



Как сообщал УНН, Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.



Таким образом, суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.