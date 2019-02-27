Порошенко обіцяє невідкладно внести в Раду новий законопроект зі статтею про незаконне збагачення

"Президент невідкладно внесе законопроект, де будуть враховані зауваження КСУ, і стаття буде повернута вже без невідповідності українському законодавству, а у відповідності українській Конституції. Як тільки спеціалісти напишуть цей законопроект, його буде невідкладно подано", - підкреслила представник Президента.

Народний депутат наголосила, що проект буде внесено до Верховної ради, як тільки його напишуть спеціалісти.



Як повідомляв УНН, Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.



Таким чином, суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України.