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Порошенко обіцяє невідкладно внести в Раду новий законопроект зі статтею про незаконне збагачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко невідкладно внесе у Верховну раду новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. Про це заявила представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає УНН. 

"Президент невідкладно внесе законопроект, де будуть враховані зауваження КСУ, і стаття буде повернута вже без невідповідності українському законодавству, а у відповідності українській Конституції. Як тільки спеціалісти напишуть цей законопроект, його буде невідкладно подано", - підкреслила представник Президента.

Народний депутат наголосила, що проект буде внесено до Верховної ради, як тільки його напишуть спеціалісти.

Як повідомляв УНН, Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Таким чином, суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

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