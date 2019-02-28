В Раде появился обещанный Порошенко законопроект о незаконном обогащении

Как указано на сайте украинского парламента, президентский проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение сегодня получен парламентом и передан на рассмотрение руководству ВРУ.

Напомним, 28 февраля Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

Это произошло после того, как 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.

Между тем в ЕС опровергли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.

Добавим, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами относительно незаконного обогащения.