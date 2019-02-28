В Раде появился обещанный Порошенко законопроект о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали обещанный Президентом Петром Порошенко проект закона о незаконном обогащении. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Как указано на сайте украинского парламента, президентский проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение сегодня получен парламентом и передан на рассмотрение руководству ВРУ.
Напомним, 28 февраля Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.
Это произошло после того, как 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.
Между тем в ЕС опровергли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.
Добавим, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами относительно незаконного обогащения.