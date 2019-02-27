САП відкрила справу щодо корупції в ОПК

"Так, вчора зранку, не чекаючи постів (у соцмережах – ред.), не чекаючи закликів, ми зареєстрували це провадження на підставі розслідування програми "Наші гроші"… Ми зареєстрували, тепер її направлено в НАБУ, для на відповідь детективів, які мають можливість , оперативність, щоб показати результат розслідування цього провадження ", - сказав він.



Нагадаємо, 27 лютого за результатами аналізу відомостей, викладених в журналістському розслідуванні, про факти корупції в оборонній сфері встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в межах досудових розслідувань, що здійснюють детективи НАБУ.



Як повідомляв УНН, вчора у НАБУ заявляли, що проаналізують інформацію журналістського розслідування про корупцію в оборонці.



Крім того, Президент України Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.



