САП открыла дело о коррупции в ОПК

"Да, вчера утром, не дожидаясь постов (в соцсетях - ред.), Не дожидаясь призывов, мы зарегистрировали это производство на основании расследования программы "Наши деньги" ... Мы зарегистрировали, теперь оно направлено в НАБУ, для ответа детективов, которые имеют возможность, оперативность, чтобы показать результат расследования этого производства", - сказал он.



Напомним, 27 февраля по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ.



Как сообщал УНН, вчера в НАБУ заявляли, что проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке.



Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.



