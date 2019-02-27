САП открыла дело о коррупции в ОПК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Да, вчера утром, не дожидаясь постов (в соцсетях - ред.), Не дожидаясь призывов, мы зарегистрировали это производство на основании расследования программы "Наши деньги" ... Мы зарегистрировали, теперь оно направлено в НАБУ, для ответа детективов, которые имеют возможность, оперативность, чтобы показать результат расследования этого производства", - сказал он.
Напомним, 27 февраля по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ.
Как сообщал УНН, вчера в НАБУ заявляли, что проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.