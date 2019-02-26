У НАБУ проаналізують інформацію журналістського розслідування про корупцію в оборонці

"Зазначимо, що підприємства, про які йдеться в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань НАБУ, які тривають. Загалом детективи розслідують корупцію на близько 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень. По одному з таких підприємств — Львівському бронетанковому заводу — розслідування завершено і з липня 2018 року справа слухається в суді...", - повідомили у НАБУ.



У прес-службі додали, що слід розуміти, що розслідування корупційних схем в оборонній сфері складні і мають свою специфіку, яка відрізняє їх від решти корупційних злочинів:

- часто закупівлі товарів здійснюються за закритими процедурами, без проведення конкурентних торгів, за відсутності чітко встановленої процедури визначення ціни закупівлі та переможця;

- частина документів, у тому числі тих, які можуть бути доказами, мають гриф секретності;

- відсутній ринок товарів військового та подвійного призначення, що ускладнює проведення товарознавчої експертизи, визначення ринкової ціни, на підставі якої можна стверджувати про збитки, завдані корупційними схемами;

- з’ясування обставин вчинення злочину потребує отримання інформації з-за кордону, що триває від півроку і більше.



Як повідомляв УНН, за часів Гриценка продали половину БТРів української армії.