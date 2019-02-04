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За часів Гриценка продали половину БТРів української армії – ГПУ

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Україна втратила понад 3 тисячі БМП/БТР за часів міністра оборони Анатолія Гриценко. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розкрадань у ЗСУ протягом 2004-2017 років, передає УНН.

Луценко зауважив, що у період з 2003 по 2004 роки, до приходу Гриценка на посаду міністра - Україна володіла 5731 одиницею БМП/БТР.

У період 2005-2007 років, під час керівництва Гриценка в оборонному відомстві, запаси знизилися до 2399, а у 2008 році у запасі було 2289. При цьому потреба армії в БТР/БМП становить 4500 одиниць.

Схожа ситуація з танками, літаками та ЗРК (зенітно-ракетними комплексами).

При цьому військове майно визнавалося надлишковим та продавалося за “копійки”, наголошують в ГПУ.

Наразі одночасно у ГПУ, ДБР, КНІСЕ та Держаудитслужбі встановлюють розмір збитку державі внаслідок зловживань міністрів оборони.

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