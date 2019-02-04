Во времена Гриценко продали половину БТРов украинской армии - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина потеряла более 3000 БМП/БТР во времена министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов, передает УНН.
Луценко отметил, что в период с 2003 по 2004 годы, до прихода Гриценко на должность министра - Украина владела 5731 единицей БМП/БТР.
В период 2005-2007 годов, во время руководства Гриценко в оборонном ведомстве, запасы снизились до 2399, а в 2008 году в запасе было 2289. При этом потребность армии в БТРБМП составляет 4500 единиц.
Похожая ситуация с танками, самолетами и ЗРК (зенитно-ракетными комплексами).
При этом военное имущество признавалось избыточным и продавалось за "копейки", отмечают в ГПУ.
Сейчас одновременно в ГПУ, ГБР, КНИСЭ и Госаудитслужбе устанавливают размер ущерба государству в результате злоупотреблений министров обороны.